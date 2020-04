今泉佑唯の歯磨き中の美ボディに見惚れるファンが続出「腹筋すごすぎ、スタイル神」

今泉佑唯が14日(火)、Instagramを更新。自身がイメージモデルを務める「GiRLS by PEACH JOHN」撮影時のアザーカットを公開した。



2018年に欅坂46を卒業後、女優として躍進する今泉佑唯。舞台「熱海殺人事件」や、映画『酔うと化け物になる父がつらい』に出演するなど、今後のさらなる活躍に期待がかかる存在だ。



また、ファッション雑誌『ar』のレギュラーモデルを務めるなど、モデルとしての顔も併せ持つ彼女は、今年1月に新ブランド「GiRLS by PEACH JOHN」のイメージモデルにも抜擢された。就任時にはTwitterで「おっきな目標が叶いました」とその喜びを綴っていた。



今泉は14日、Instagramを更新。「GiRLS by PEACH JOHN」の広告撮影時の歯磨き姿のアザーカットを公開すると、ファンからは「腹筋すごすぎ! スタイル神!」「腹筋が超人級」「宇宙一可愛い歯磨き」「目が癒されるー」などのコメントが寄せられている。



