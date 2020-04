東京事変、全ライブ映像作品より厳選した23タイトルを一挙公開

東京事変が、全ライブ映像作品より厳選した23本を、自身のYouTube公式チャンネルにて公開した。



今年、”再生”を表明し、8年ぶりの新作となるEP『ニュース』をリリースした東京事変。デビュー曲「群青日和」を始め、数多くのライブでの人気曲が映像作品より公開されている。





<公開情報>



東京事変

厳選ライブ映像



=東京事変ライブ映像クリップ23タイトル=

「幕ノ内サディスティック」 from 珍プレー好プレー

「生きる」 from Bon Voyage

「おいしい季節」 from Bon Voyage

「群青日和」 from Bon Voyage

「青春の瞬き」 from Bon Voyage

「秘密」 from Discovery

「女の子は誰でも」 from Discovery

「絶対値対相対値」 from Discovery

「新しい文明開化」 from Discovery

「電波通信」 from ウルトラC

「絶体絶命」 from ウルトラC

「能動的三分間」 from ウルトラC

「スーパースター」 from ウルトラC

「スイートスポット」from ウルトラC

「閃光少女」 from ウルトラC

「復讐」 from Spa & Treatment

「歌舞伎〜OSCA」 from Spa & Treatment

「金魚の箱」 from Spa & Treatment

「少女ロボット」 from Just Cant Help It.

「ミラーボール」 from Just Cant Help It.

「ブラックアウト」 from Just Cant Help It.

「ダイナマイト」 from Just Cant Help It.

「恋の売り込み」 from Dynamite out



東京事変オフィシャルYouTubeチャンネル:

https://www.youtube.com/channel/UCqoUKpMpv8hz64ckrRWBbUw



東京事変 Official WEB site [SR猫柳本線] :http://www.kronekodow.com