『アイドリッシュセブン Second BEAT!』第5話以降の放送延期を発表

4月から放送を開始しているTVアニメ『アイドリッシュセブン Second BEAT!』の放送延期が発表された。



本件は、充分な準備期間を設けて制作を進めていたが、国内外に於ける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する政府からの緊急事態宣言の発令により、当初予定していた制作スケジュールに大きな影響がでたことから、放送を延期することになった。



4月19日(日)より放送の第4話は予定通り放送され、4月26日(日)の第5話以降から放送を延期して『アイドリッシュセブン第1期セレクション』を順次放送する予定だ。



放送の再開は、現在のところ調整中で、新たな放送スケジュールが決まりしだい、アニメ公式サイト、並びに公式 Twitter にて発表される。



なお、音楽CD『DiSCOVER THE FUTURE / IDOLiSH7』『ミライノーツを奏でて / Re:vale』の2商品とアニメ『アイドリッシュセブン Second BEAT!』Blu-ray&DVD全巻についても発売が延期される。