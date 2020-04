外出せずに何してる？「SOL!」さかた校長とこもり教頭の場合

10代向けのラジオ番組、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。4月14日(火)の放送では『大声で起立! 礼! 叫べーーー!』と題し、休校や外出自粛で家にずっといなければならないリスナーの叫びを聞いていきました。前編の記事では、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が家での過ごし方について語っている部分を紹介します。こもり教頭:休校や外出自粛で、家に閉じこもっている生徒(リスナー)が多いですよね。さかた校長:まぁね~。生徒たちもストレスが溜まっているかもね。こもり教頭:校長はどうですか?さかた校長:俺はお笑い好きのみんなと5人で住んでいるので、毎日パーティよ。たこ焼きパーティを2日連続でやったりするからね。こもり教頭:いいなぁ~。さかた校長:今までは男5人で「むさくるしい……」と思うこともあったけど、この状況だと「あれ? これ最強じゃない?」と思うくらい楽しいよ。教頭は?こもり教頭:僕は何も変わらない生活ですよ。ずっと家にいて……朝はダンス好きと歌好きの人たちと、なぜかそれを管理してくれる人たちとのテレワーク、定例会議があって。それが終わったら、各々の……僕も他に抱えている仕事もあるので、そういう作業をしたりとか。さかた校長:うん。こもり教頭:で、定時になったらここに来て、10時に元気に開校! と。そんな毎日です。さかた校長:いや本当にね、SCHOOL OF LOCK! が開校してくれて助かるよ。こもり教頭:だって僕はここが無かったら、自分がどうなっているのか不安でしょうがないですもん。さかた校長:教頭を助けてる(笑)。こもり教頭:そうですね、僕が助けてもらっています(笑)。さかた校長:というわけで、今日は家でストレスが溜まっている生徒のために、この授業をお届けしたいと思う! 題して『大声で起立! 礼! 叫べーーー!』。こもり教頭:声が出てましたね~(笑)。さかた校長:出させていただきました! 家にいてストレスが溜まっている生徒のキミが、今世の中に発信したいことを大声で叫んでみないか? ただし! 親に怒られても、俺たちは知らんぷりをします!こもり教頭:いやいや(笑)。校長がそれを言っちゃダメでしょ!!さかた校長:一応、窓を開けて叫ぶコースも用意されているけどね(笑)。こもり教頭:でも、怒られても知らんぷりするんでしょ?さかた校長:まぁ、言っちゃうと自己責任で(笑)。こもり教頭:(笑)。●後編はこちら<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/