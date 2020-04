社会に蔓延する、人々の思考と感情を奪いかねないダブルバインド

音楽学校教師で産業カウンセラーの手島将彦が、世界の音楽業界を中心にメンタルヘルスや世の中への捉え方を一考する連載「世界の方が狂っている 〜アーティストを通して考える社会とメンタルヘルス〜」。第21回はダブルバインド(二重拘束)をテーマに、産業カウンセラーの視点から考察する。



アメリカの文化人類学・精神医学の研究者であるグレゴリー・ベイトソンが提唱した「ダブルバインド」という理論があります。これは、日本語で言うならば「二重拘束」というものですが、2人あるいはそれ以上の人間の関係において生じ、繰り返される経験で、最初に否定的な命令が出され、その後、より抽象的なレベルでその最初の命令と矛盾し衝突する否定的な命令が出され、しかもそこから逃れることができない命令が存在する、状態のことです。



具体的な例では、親が子どもに「あなたを愛しているよ、おいで」と言って呼んでおきながら、子どもが近付いてくると突き飛ばしてしまったり、体を堅くして身構えてしまったりするようなことです。子どもにとってこれは、最初は言語のメッセージで、次が非言語のメッセージになるため、その矛盾に気付きにくいということもあります。そして、同じように呼ばれてそれを無視したら叱られてしまい、結局どちらを選んでも否定されるという矛盾に陥ります。少し違うパターンでは、子どもの進学に熱心な親が「自分の進路は自由に自分で決めなさい」と言ったのに、いざ子どもが行きたい学校を言うと「偏差値が低すぎる」などと言ってしまうような例です。



ONE OK ROCKに「Stand Out Fit In」という曲があります。基本的にはマイノリティが自分自身を肯定するというストーリーの歌ですが、その歌詞では「狙いは高く、でも打ち抜くのは低く」「たくさん食べて、でも痩せた身体をキープしろ」「自分らしくあれ、でもキレイに着飾れ」などと歌われていて、ダブルバインドを表現していると音楽ジャーナリストの柴那典さんは指摘しています。







こうしたダブルバインドを受けてしまうと、様々な問題が生じてしまいます。そのひとつが、「思考停止するようになる」ということです。相反する指示命令を受け続けることによって、何を信じたらよいのか、どうすべきなのかわからなくなり、考えることをやめてしまうのです。児童虐待やDV、パワハラなどの被害者にも同様のことが生じている場合があります。







気をつけたいのは、昨今の社会状況と、政府から出されるさまざまなメッセージが(「自粛を要請」「給付・補償はしない」など)、人々にとってダブルバインドのようになっている可能性があることです。ダブルバインドに対処するには、自分と相手を客観的に、冷静に把握し観察することが大切です。自分の状況を客観的に把握するためには、他の信頼できる誰かに相談することが有効でしょう。



そして何よりも「自分の感情を大切にする」ことです。ダブルバインドを受け続けると、思考停止するのと同時に、感情が麻痺してしまったり、「このくらいで怒ってはいけない」「つらいけれど自分が悪いのだ」という錯覚に陥ってしまったりすることがあります。怒りや悲しみを表すことは決して悪いことではありません。中には、人が怒っていたり悲しんでいたりする様子を見ること自体が苦手だという人もいるかもしれません。また、怒りや悲しみによって、むやみに他人を攻撃するようなことになってしまってはいけません。しかし、自分が怒っていて、悲しんでいる、ということを誰かに伝えることは、前回の記事の冒頭で書いた「個人の尊厳」と「内面の自由」を守るためにも、とても大切なことなのです。



参照



KOHHとワンオクが歌う「見えない抑圧」 大谷ノブ彦×柴那典放談

CINRA.NET 2019/06/21:https://www.cinra.net/interview/201906-otanishiba2







