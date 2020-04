LEX、ツアー中止のエネルギーをぶつけた最新EP『NEXT』配信リリース

ティーン世代のアーティストLEXが、最新EP『NEXT』を本日4月15日に配信リリースした。



LEXは初の国内ツアー「STAR TOUR 2020」を敢行していたものの、COVID-19の影響で公演は延期・中止を余儀なくされた。世界中がネガティヴな雰囲気に包まれる中でも、一刻も早く新作を届けたいという思いからEP『NEXT』を緊急リリース。地元湘南のSOGのメンバーHEZRONをフィーチャーした「MDMA」や、ツアーでもライブしていた「Where Are U Now?」、J. OctoberとHEZRONをフィーチャーし横浜のAkiがプロデュースを手がけた「Top」など7曲が並ぶ。



・動画はこちら



また、「STAR TOUR 2020」前半のオン・オフショット映像と、外出自粛中のプライベート映像をミックスし堀田英人監督が編集した「95 Project」のMVも公開された。





<リリース情報>



LEX

新作EP『NEXT』



配信日:2020年4月15日(水)



=収録曲=

1. MDMA feat. HEZRON

2. PENTAGON

3. Top feat. J. October & HEZRON (Prod. by Aki)

4. Predator Missile feat. HEZRON & SOG

5. BLADE 3 feat. Saru jr.Fool

6. Where Are U Now?

7. 95 Project



配信URL:https://lexzx.lnk.to/NEXT