パピコオリジナルの『リラックマ』パペットセットが当たるキャンペーン実施！

江崎グリコは ‟なめらか食感” が特長のロングセラーブランド「パピコ」より、パピコオリジナルのリラックマパペット2コセットが抽選で1000名に当たる「パピコ×リラックマ 2コいっしょキャンペーン」を2020年4月20日(月)より開始する。



「パピコ」は、生チョコとカフェラテをブレンドした「チョココーヒー」や甘酸っぱくて爽やかな「ホワイトサワー」などの定番に加え、期間限定のフレーバーも多数展開しているロングセラー商品だ。



そんなパピコが今回コラボしたのはサンエックスの人気キャラクター、『リラックマ』。「チョココーヒー」のパッケージデザインをイメージした服を着たリラックマと、「ホワイトサワー」のパッケージデザインをイメージした服を着たコリラックマは、それぞれポケットがついたパペットになっており、そのポケットにパピコを入れてつかみながら食べることができる。



また、パピコを食べるだけでなく、パペットとして遊んだりお部屋に飾ったりと、パペット単体でも楽しめる!



パピコは2本1組になっていることが特徴の商品であることから、キャンペーン景品もリラックマとコリラックマの2コセットに。パペットを誰かとシェアしながら一緒にパピコを食べたり、2コとも使って両手でパピコを食べたりと様々な使い方ができるので、パピコの楽しみ方が広がる。



応募の際には、キャンペーン期間中(2020年4月20日〈月〉~2020年7月19日〈日〉)に対象商品を購入したレシートを、専用の応募サイトまたはハガキから送ることで参加可能。応募した方の中から抽選で1000名に本景品が当たる。



(C)San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.