スマートフォン用ゲーム『ドールズフロントライン』より、水着姿の「WA2000」が1/7スケールのフィギュアとして立体化され、2020年10月に発売されることが決定した。価格は16,182円(税抜)。

「WA2000 熱帯魚のいたずら」は、戦術人形「WA2000」を水着姿で立体化したフィギュア。指揮官と砂浜でばったり出会ってしまい、恥ずかしげに目をそらす様子が忠実に再現されている。

また服装は、透明な衣装から水着が透けて見える仕様。さらに、付属の交換パーツ「怒り顔」を使用することで、ツンデレな彼女の「ツン」と「デレ」の両面を楽しむことができる。

(C) SUNBORN Network Technology Co., Ltd.