SCANDAL初の「STAY HOME」収録…鉄板のテーマ「恋愛トーク」に次回からチャレンジ？

SCANDALがパーソナリティを務める番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることが番組のコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。4月13日(月)の放送では、緊急事態宣言を受けて、番組初のリモートでお届けしました。今回はメンバーもスタッフも初めての経験をしました。そう、スタジオに集合せず、リモートで「STAY HOME」収録となりました。そんな「初めて」をそのままお届けします。HARUNA:今夜は、新型コロナウイルスの感染拡大に対応する緊急事態宣言を受けて、リモートでお送りしていきたいと思います。MAMI:(小声で)めっちゃかたまってる……(メンバー、スタッフをつなぐリモートトークのソフトへのアクセスが安定せず、トーク画面がフリーズ状態)。RINA:家にいます。TOMO:おうちにいます。HARUNA:MAMIちゃん大丈夫かな?MAMI:……(フリーズしたまま)。RINA:かたまったっぽいね。初めての試みやからね……。MAMI:(みんなの声が)聞こえてるけど、かたまっちゃう。HARUNA:メンバーは自宅にいてもらって、私は収録の都合上事務所にいて。最少限のスタッフで距離も2メートルを保ってお送りしていますが、ちょっとかたまってますね。RINA:すぐ落ちちゃうってMAMIからラインがきた。HARUNA:調子が悪いかもしれないけど……落ちたらまた戻ってきてもらって。TOMO:このままいく?HARUNA:このままいってみましょうか?MAMI:帰ってきたけど無理だ……。HARUNA:無理か……じゃあ曲をかけてる間に対応しましょう。(〜中略〜)RINA:提案があります。みんな家にいて考える時間もいっぱいあるやろうから、テーマを追加したいね。HARUNA:いいですね。RINA:ひとつ思ってたんは、めっちゃラジオのトークテーマ鉄板の「恋愛トーク」をしてみようと。意外と(私らって)せんくない?MAMI:みんなの恋愛事情ね。HARUNA:TOMOは結構辛口なんでね。TOMO:ふふふ(不敵な笑い)「初めて」にハプニングはつきものですが、果たして、どんな放送になったのでしょうか……詳しくはJFN PARKで聴けるので、ぜひチェックを!▶▶この日の放送内容を「JFN PARK」でチェック!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロJFN PARK,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://park.gsj.mobi/news/show/64145