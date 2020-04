Superfly、ライブ映像7タイトルをYouTube上で期間限定公開

Superflyがデビュー以来リリースしたライブ映像のアーカイブス全7タイトルを、『Superfly Live Archives Festival on YouTube』として期間限定公開する。



今回のアーカイブ公開は2008年から2017年までのライブ映像をほぼフルで視聴できるというもので、初のホールツアー、初の武道館公演やアリーナツアー映像、そして休養を経て2017年に開催したオーケストラ編成のプレミアムライブまで、数々の名演を自宅で楽しめる。ライブ映像は、4月14日から順次YouTubeでプレミア公開されていく。



・YouTubeにてプレミア公開中の『RockNRoll Show 2008』動画を見る







『Superfly Live Archives Festival on YouTube』

URL : https://superfly.lnk.to/laf

(動画リンクは上記URLに随時追加)



下記日程にて全て19:00より YouTubeにてプレミア公開



4/14(火)公開 『RockNRoll Show 2008』(2008.11.9.NHKホール)

4/16(木)公開 『Dancing at Budokan!!』(2009.12.14 日本武道館)

4/18(土)公開 『Shout In The Rainbow!!』(2011.12.21大阪城ホール)

4/21(火)公開 『Live Force』(2012.11.08 東京国際フォーラム)

4/23(木)公開 『GIVE ME TEN!!!!!』(2013.4.21 さいたまスーパーアリーナ)

4/25(土)公開 『Superfly Arena Tour 2016 ”Into The Circle!”』(2016.2.7 さいたまスーパーアリーナ)

4/29(水・祝)公開 『Superfly 10th Anniversary Premium LIVE "Bloom"』(2017.11.15 東京オペラシティ コンサートホール タケミツ メモリアル)

(*一部をカットしての公開)



<リリース情報>



Superfly Arena Tour 2019 ”0”

発売中

40Pのフォトブック封入、三方背ボックス+デジパック仕様



【Blu-ray】¥6,800(tax out)

【DVD】¥6,300(tax out)



-収録内容-

(2019.12.8 Marinemesse Fukuoka)



Theme of Zero I

Ambitious

Wildflower

やさしい気持ちで

Gifts

Beautiful

恋する瞳は美しい

Fall

Theme of Zero II

My Best Of My Life

氷に閉じこめて

I Remember

Lilyの祈り

Theme of Zero III

覚醒

タマシイレボリューション

Dancing On The Fire

愛をからだに吹き込んで

Good-bye

99



~Encore~

サンディ

愛をこめて花束を

フレア



+

Behind The Scenes of Superfly Arena Tour 2019 ”0”

(DVDではDisc2に収録)