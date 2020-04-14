Superfly、ライブ映像7タイトルをYouTube上で期間限定公開

Superflyがデビュー以来リリースしたライブ映像のアーカイブス全7タイトルを、『Superfly Live Archives Festival on YouTube』として期間限定公開する。
今回のアーカイブ公開は2008年から2017年までのライブ映像をほぼフルで視聴できるというもので、初のホールツアー、初の武道館公演やアリーナツアー映像、そして休養を経て2017年に開催したオーケストラ編成のプレミアムライブまで、数々の名演を自宅で楽しめる。ライブ映像は、4月14日から順次YouTubeでプレミア公開されていく。
・YouTubeにてプレミア公開中の『RockNRoll Show 2008』動画を見る
『Superfly Live Archives Festival on YouTube』
URL : https://superfly.lnk.to/laf
（動画リンクは上記URLに随時追加）
下記日程にて全て19:00より YouTubeにてプレミア公開
4/14（火）公開 『RockNRoll Show 2008』（2008.11.9.NHKホール）
4/16（木）公開 『Dancing at Budokan!!』（2009.12.14 日本武道館）
4/18（土）公開 『Shout In The Rainbow!!』（2011.12.21大阪城ホール）
4/21（火）公開 『Live Force』（2012.11.08 東京国際フォーラム）
4/23（木）公開 『GIVE ME TEN!!!!!』（2013.4.21 さいたまスーパーアリーナ）
4/25（土）公開 『Superfly Arena Tour 2016 ”Into The Circle!”』（2016.2.7 さいたまスーパーアリーナ）
4/29（水・祝）公開 『Superfly 10th Anniversary Premium LIVE "Bloom"』（2017.11.15 東京オペラシティ コンサートホール タケミツ メモリアル）
（＊一部をカットしての公開）
＜リリース情報＞
Superfly Arena Tour 2019 ”0”
発売中
40Pのフォトブック封入、三方背ボックス＋デジパック仕様
【Blu-ray】￥6,800（tax out）
【DVD】￥6,300（tax out）
-収録内容-
（2019.12.8 Marinemesse Fukuoka）
Theme of Zero I
Ambitious
Wildflower
やさしい気持ちで
Gifts
Beautiful
恋する瞳は美しい
Fall
Theme of Zero II
My Best Of My Life
氷に閉じこめて
I Remember
Lilyの祈り
Theme of Zero III
覚醒
タマシイレボリューション
Dancing On The Fire
愛をからだに吹き込んで
Good-bye
99
~Encore~
サンディ
愛をこめて花束を
フレア
＋
Behind The Scenes of Superfly Arena Tour 2019 ”0”
（DVDではDisc2に収録）
Superflyがデビュー以来リリースしたライブ映像のアーカイブス全7タイトルを、『Superfly Live Archives Festival on YouTube』として期間限定公開する。
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