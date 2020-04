天野こずえ原作によるアニメ「ARIA」シリーズの完全新作が、今冬に公開されることが決定した。

これはTVアニメ「ARIA」の15周年記念プロジェクトとして制作されるもの。アニメ「ARIA」ではアテナ役を2011年に死去した川上とも子が演じていたが、今作では新たに同役を佐藤利奈が務める。本作のプロデューサーを務める松竹の飯塚寿雄氏は、本作のTwitterにて「新作を作る上でやはりアテナとアリス達の新たなドラマを描きたいと思い、プロデュースサイドから佐藤監督・天野先生にご提案を致しました。もちろん川上さんも引き続きARIAファミリーです」と説明した。なお続報は今後、公式サイトおよびTwitterで発表されていく。

2001年より発表された前身作「AQUA」から数えて、8年にわたり月刊コミックブレイド(マッグガーデン)で連載された「ARIA」。2005年に「ARIA The ANIMATION」のタイトルでアニメ化され、2006年には第2期「ARIA The NATURAL」、2008年には第3期「ARIA The ORIGINATION」が放送された。2015年には「ARIA The AVVENIRE」のタイトルで劇場上映も果たしている。