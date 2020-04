「SKE48 LIVE!! ON DEMAND 春の再放送まつり」がスタート、初のメンバー実況も

SKE48が14日(火)より昨年春に行われた公演を、アーカイブ配信だけでなくLIVE配信形式にて再配信する。



SKE48の劇場公演をネット配信しているDMM.com「SKE48 LIVE!! ON DEMAND」では、4月14日(火)より昨年春に行われた選りすぐりの公演を、アーカイブ配信だけでなく“再放送”として「LIVE配信形式」にて再配信する。



配信される公演は、これまで「REVIVAL!! ON DEMAND」で配信されていない公演から中心にセレクトされ、14日より1公演ずつ再配信される。

また、各日再配信開始とともにSKE48のメンバーがSHOWROOMなどで実況配信を行うという初の試みも行われ、配信中はメンバーと一緒に、同じ映像を観ながら盛り上がることができる。



▽SKE48 LIVE!! ON DEMAND

http://www.dmm.com/lod/ske48/

再放送(LIVE配信):550円(税込み)

アーカイブ配信:画質別550円〜1100円(税込み)

全デバイス・画質共通で配信当日の21時より公開および販売開始



▽配信スケジュール

4月14日(火)18:30〜

2019年4月13日(土)チームKII「最終ベルが鳴る」公演 大場美奈 生誕祭

★実況メンバー:大場美奈

★SHOWROOM:https://www.showroom-live.com/48_MINA_OBA



4月15日(水)18:30〜

2019年3月4日(月)チームS「重ねた足跡」公演

★実況メンバー:野島樺乃

★SHOWROOM:https://www.showroom-live.com/48_KANO_NOJIMA



4月16日(木)18:30〜

2019年3月9日(土)17:00~ チームE「SKEフェスティバル」公演

★実況メンバー:斉藤真木子

★SHOWROOM:https://www.showroom-live.com/48_MAKIKO_SAITO



4月17日(金)18:30〜

2019年4月9日(火) 「青春ガールズ」公演 藤本冬香 生誕祭

★実況メンバー:藤本冬香

★SHOWROOM:https://www.showroom-live.com/48_FUYUKA_FUJIMOTO

※各公演、定点映像の配信はありません

※再生画面は配信開始15分前より表示されます