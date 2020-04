ZARDのミュージックビデオやライブ映像がYouTube公式チャンネルにて期間限定で公開された。

2021年2月10日にデビュー30周年を迎えるZARD。オフィシャルYouTubeチャンネルでは、“元気になる”“癒される”“メッセージにグッとくる”というテーマで選ばれた17曲の映像を5月6日まで観ることができる。

公開映像一覧

・負けないで(What a beautiful memory ~forever you~)

・揺れる想い(What a beautiful memory 2007)

・マイ フレンド(What a beautiful memory 2008)

・心を開いて(Music Video)

・Don't you see!(What a beautiful memory 2009)

・君に逢いたくなったら…(Music Video)

・息もできない(Music Video)

・運命のルーレット廻して(What a beautiful memory ~25th Anniversary~)

・かけがえのないもの(What a beautiful memory ~forever you~)

・今日はゆっくり話そう(Music Video)

・あの微笑みを忘れないで(Music Video)

・Season(Music Video)

・Oh my love(Music Video)

・I'm in love(What a beautiful memory 2009)

・気楽に行こう(What a beautiful memory ~25th Anniversary~)

・Today is another day(Music Video)

・止まっていた時計が今動き出した(Music Video)