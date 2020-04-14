ONE OK ROCKが、4月17日から計6回にわたり過去のライブ映像をYouTubeにて公開する。
公開が決定したのは2014年に行われた神奈川・横浜スタジアム公演や、2016年に静岡・渚園特設会場にて開催された野外ワンマンライブ「ONE OK ROCK 2016 SPECIAL LIVE IN NAGISAEN」、2018年に行われたオーケストラ公演など計6作の映像作品。いずれも全編ノーカットで、世界で同時にプレミア公開される。いずれの映像もアーカイブされないのでリアルタイムで楽しもう。
ONE OK ROCKライブ映像配信スケジュール
ONE OK ROCK 2014 "Mighty Long Fall at Yokohama Stadium"
配信日時：2020年4月17日（金）23:00～
配信URL：https://youtu.be/QKYu_Z2XJys
ONE OK ROCK with Orchestra Japan Tour 2018
配信日時：2020年4月25日（土）23:00～
配信URL：https://youtu.be/RIZVKfqX-cI
ONE OK ROCK 2015 "35xxxv" JAPAN TOUR
配信日時：2020年4月29日（水・祝）23:00～
配信URL：https://youtu.be/G7vB9WgJEMU
ONE OK ROCK 2017 "Ambitions" JAPAN TOUR
配信日時：2020年5月14日（木）23:00～
配信URL：https://youtu.be/QVgyDQWHVcU
ONE OK ROCK 2016 SPECIAL LIVE IN NAGISAEN
配信日時：2020年5月23日（土）23:00～
配信URL：https://youtu.be/ENa0KVvVQa4
ONE OK ROCK 2018 AMBITIONS JAPAN DOME TOUR
配信日時：2020年5月31日（日）23:00～
配信URL：https://youtu.be/9e37nEMzWqY