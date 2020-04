Yogee New Wavesら所属の音楽レーベル、初のオフィシャル・プレイリスト公開

BAYON PRODUCTIONによる初のオフィシャル・プレイリスト「STAY AT HOME with BAYON」が、Apple musicとSpotifyで公開された。



BAYON PRODUCTIONは、Yogee New Wavesらが所属する音楽レーベル。今回公開されたオフィシャル・プレイリストには、同レーベル所属のYogee New Waves、never young beach、D.A.N.、ZOMBIE-CHANGの楽曲が収録された。彼らの直近のツアーもコロナウイルスの影響で延期になった今、自宅で少しでも彼らの音楽に触れられるプレイリストになっている。





<リリース情報>



BAYON PRODUCTION

オフィシャル・プレイリスト

「STAY AT HOME with BAYON」



▼Spotify / Apple music link

https://lnk.to/stayathomewithbayon