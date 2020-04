『アルゴナビス from BanG Dream!』5バンドが集合する「ライブ・ロワイヤル・フェス」開催！

ブシロードは、”BanG Dream!” 発のボーイズバンドプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』

作中の5つのバンドが集合するライブ「ライブ・ロワイヤル・フェス」の開催が決定したことを発表した。



『ARGONAVIS from BanG Dream!(アルゴナビス フロム バンドリ!)』は様々なメディアミックスを展開する ”BanG Dream!(バンドリ!)” 発のボーイズバンドプロジェクト。キャラクターを演じる声優自身も「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」として生演奏のライブを中心に精力的に活動中。4月よりTVアニメが放送中の他、2020年後半にはアプリゲームの配信を予定している。



「ライブ・ロワイヤル・フェス」には「Argonavis」「GYROAXIA」「Fantôme Iris」「風神 RIZING!」「εpsilonΦ」の5グループが出演。詳細は続報を待とう!



さらにスマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』リズムゲームのプレイ動画がYouTubeにて公開された。こちらも併せてチェックしよう。



現在、TVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』が毎週金曜 深夜1:25~ MBS/TBS系全国28局ネット”スーパーアニメイズム” 枠にて放送中。4月10日(金)の第1話放送時には、Twitterトレンド5位を獲得するなど注目を集めている。



TVアニメのストーリーの主軸となる2つのバンド「Argonavis」と「GYROAXIA」に加え、「Fantôme Iris」「風神 RIZING!」「εpsilonΦ」も今後放送予定のエピソードに登場する。



また、GYROAXIA 1st Single「SCATTER」が2020年6月10日(水)に発売決定!

Argonavis 2nd LIVEで衝撃のデビューを遂げたGYROAXIAが満を持して放つ1stシングル。表題曲の「SCATTER」は4月より放送開始のTVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』のGYROAXIA Ver. OPテーマで、ハードなリフが生み出す重厚なサウンドがGYROAXIAを体現している。



作詞にSHiNNOSUKE(ROOKiEZ is PUNKD/S.T.U.W)、作曲・編曲にUZ(SPYAIR/S.T.U.W)を迎えた本格ロックナンバーと他2曲を収録。

Blu-ray付生産限定盤には、アニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』オープニング「SCATTER」ノ ンクレジット Ver.と同じくエンディング「LIAR」ノンクレジット Ver.のほか、2019年12月5日に実施されたArgonavis 2nd LIVEにてGYROAXIAが披露した「MANIFESTO」「現状ディストラクション」 LIVE映像を収録。

『GYROAXIA の音楽』を存分に味わえる内容となっている。



ますます発展していく『ARGONAVIS from BanG Dream!』にこれからも注目だ!



