EMPiREの新曲『I have to go』のリリックビデオが公開、MAHO EMPiREがソロ出演

EMPiREの新曲『I have to go』のリリックビデオが公式YouTubeチャンネルにて新たに公開された。



【写真】作詞を手掛けたMAHO EMPiRE



『I have to go』は、EMPiREが4月8日にリリースした『EMPiRE’S GREAT REVENGE LiVE』の初回生産限定盤に無告知で同梱され、話題となった新曲2曲のうちの1曲。同曲は、メンバーのMAHO EMPiREが作詞を担当したことでも話題を呼んでいた。



今回公開されたリリックビデオは、エリザベス宮地が監督を務め、MAHO EMPiREのみが出演するワンカット映像となっており、歌詞テロップにはMAHOによる手書きの文字が使われている。







また、各種音楽配信サービスでは『I have to go』のほか、カセットテープに収録されているもう1つの新曲『ORDiNARY』が配信されている。(配信はこちらから)

▽『EMPiRE’S GREAT REVENGE LiVE』

発売日:2020年4月8日(水)

初回生産限定盤[GREAT EDiTiON]/ 9,091円(税抜)

DVD盤/4,500円(税抜)