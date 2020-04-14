サンリオのキャラクターの人気投票企画「2020年サンリオキャラクター大賞」の速報が4月14日に発表され、2年ぶり3度目の首位奪還を目指すシナモロール（前年2位）が首位となった。続く2位はポムポムプリン（前年3位）、3位はここ数年ステップアップを見せるポチャッコ（前年5位）だった。前回王者のハローキティは6位だった。
「サンリオキャラクター大賞」は、1986年にスタートしたサンリオキャラクターの一般投票企画。公式サイトやサンリオオンラインショップ、サンリオの月刊紙「いちご新聞」などで投票を受け付ける。投票期間は5月25日まで。5月12日に中間発表、6月9日に最終結果が発表される。速報は、4月10～12日のウェブ投票のみを集計した順位。
前回はハローキティが6年越しの1位に返り咲いたことが話題になった。今回は、ハローキティの連覇や、2017、2018年に連覇したシナモロールの首位奪還などに注目が集まる。
◇速報結果
1位 シナモロール 2位 ポムポムプリン 3位 ポチャッコ 4位 マイメロディ 5位 クロミ 6位 ハローキティ 7位 リトルツインスターズ 8位 タキシードサム 9位 けろけろけろっぴ 10位 バッドばつ丸
（C）’75，’76，’79，’81，’82，’83，’84，’85，’86，’87，’88，’89，’90，’92，’93，’96，’98，’99，’01，’02，’03，’04，’05，’06，’07，’08，’10，’11，’12，’13，’14，’15，’16，’17，’19，’20 SANRIO （C）’04，’20 SANRIO／Yahoo Japan Corporation. （C）’08，’20 SANRIO／SEGA TOYS （C）’12，’20 SANRIO SP-M （C）’13，’20 SANRIO S／D・G （C）’15，’20 SANRIO S／F・G （C）’15，’20 SANRIO S／T・F（C）’15，’20 SANRIO／SEGA TOYS S・S／RFPC （C）’16，’20 SANRIO PJ （C）’16，’20 SANRIO JAPANCD PC （C）’17，’20 SANRIO MP，TX （C）’17，’20 SANRIO／SHOCHIKU （C） 2020 THOIP