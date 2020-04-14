「2020年サンリオキャラクター大賞」の速報結果

　サンリオのキャラクターの人気投票企画「2020年サンリオキャラクター大賞」の速報が4月14日に発表され、2年ぶり3度目の首位奪還を目指すシナモロール（前年2位）が首位となった。続く2位はポムポムプリン（前年3位）、3位はここ数年ステップアップを見せるポチャッコ（前年5位）だった。前回王者のハローキティは6位だった。

　「サンリオキャラクター大賞」は、1986年にスタートしたサンリオキャラクターの一般投票企画。公式サイトやサンリオオンラインショップ、サンリオの月刊紙「いちご新聞」などで投票を受け付ける。投票期間は5月25日まで。5月12日に中間発表、6月9日に最終結果が発表される。速報は、4月10～12日のウェブ投票のみを集計した順位。

　前回はハローキティが6年越しの1位に返り咲いたことが話題になった。今回は、ハローキティの連覇や、2017、2018年に連覇したシナモロールの首位奪還などに注目が集まる。

　◇速報結果

　1位　シナモロール 　2位　ポムポムプリン 　3位　ポチャッコ 　4位　マイメロディ 　5位　クロミ 　6位　ハローキティ 　7位　リトルツインスターズ 　8位　タキシードサム 　9位　けろけろけろっぴ 　10位　バッドばつ丸

　（C）’75，’76，’79，’81，’82，’83，’84，’85，’86，’87，’88，’89，’90，’92，’93，’96，’98，’99，’01，’02，’03，’04，’05，’06，’07，’08，’10，’11，’12，’13，’14，’15，’16，’17，’19，’20 SANRIO　（C）’04，’20 SANRIO／Yahoo Japan Corporation.　（C）’08，’20 SANRIO／SEGA TOYS　（C）’12，’20 SANRIO SP-M　（C）’13，’20 SANRIO S／D・G　（C）’15，’20 SANRIO S／F・G　（C）’15，’20 SANRIO S／T・F（C）’15，’20 SANRIO／SEGA TOYS S・S／RFPC　（C）’16，’20 SANRIO PJ　（C）’16，’20 SANRIO JAPANCD PC　（C）’17，’20 SANRIO MP，TX　（C）’17，’20 SANRIO／SHOCHIKU　（C） 2020 THOIP