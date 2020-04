『POP UP CREATORS』コウペンちゃんや懐かしの絵本まで！ 全世代が心躍るTシャツが登場

グレイ・パーカー・サービスは、4月20日(月)より『POP UP CREATORS(ポップアップ クリエイターズ)』を、ロフトネットストアおよび一部ロフト店舗にて開催することを発表した。



今アツいクリエイターを一堂に会し、アパレル商品にフォーカスを当てた期間限定イベント『POP UP CREATORS(ポップアップ クリエイターズ)』。今年はコロナの影響もありネット販売を中心とした展開となっているため、全国いつでもどこでも購入可能だ。



3年目の今年は今話題のクリエイターだけでなく、キャラクター界のレジェンドと呼んでも過言ではない絵本作品までもが集結! 若い層だけでなく、老若男女が楽しめるイベントだ。



キャラクターのラインナップは、コウペンちゃん、タヌキとキツネ、カナヘイの小動物、キューライス(メロンのメロンパン、スキウサギ、悲熊)、ハムスター助六の日常、可愛い嘘のカワウソ、ねずみくんのチョッキ、めがねうさぎ、くまの子ウーフ。全9作品のクリエイターが大集合する。



またデザインについては「可愛さ・着やすさ・オシャレ」の三拍子を徹底的に追求しており、一般的なキャラクターアパレルとは一線を画すデザイン性で、全世代の方が着られるような至極の1枚となっている。

価格は1枚2900円(+税)。4月20日(月)よりロフトネットストアおよび一部ロフト店舗にて順次発売スタートとなる。



(C)なかえよしを・上野紀子/ポプラ社 (C)せなけいこ/ポプラ社 (C)神沢利子・井上洋介/ポプラ社 (C)るるてあ (C)GOTTE (C)kanahei / TXCOM (C)ATAMOTO/Frontier Works Inc. (C)キューライス (C)Lommy