ユニバーサルミュージックの邦楽レーベル・EMI Recordsが、所属アーティストによるTikTokリレーを本日4月13日より公式TikTokアカウントでスタートさせた。

これは新型コロナウイルスの感染拡大によるライブやイベントの延期、中止を受け企画されたもの。所属アーティストが約1週間にわたり日替わりでコメントや歌声をつないでいく。

併せて本日、EMI RecordsのYouTube公式チャンネルが開設された。ここでは10-FEET、AI、HKT48、SiM、井上苑子、東京事変、椎名林檎、松任谷由実、松田聖子らによる過去のライブ映像が順次公開される。

公開されるライブ映像作品

10-FEET

「OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS」シリーズI~VIIの7作品を4月17日より期間限定で公開。

AI

2016年日本武道館で行われた「THE BEST TOUR」本編全編を期間限定公開中。

HKT48

過去のライブ映像を一部公開予定。

SiM

総計約8時間におよぶアーカイブ映像作品を期間限定公開中。

井上苑子

「君がいればOK!~サマサマキュンキュン大作戦~ Live ver.」公開中。

東京事変

「Dynamite」「Just Can't Help It.」「Spa & Treatment」「ウルトラC」「Discovery」「Bon Voyage」から約20曲を公開予定。

椎名林檎

「(生)林檎博'18」「(生)林檎博'14」「真空地帯」「百鬼夜行」「陰翳礼讃」「党大会」から全25曲を公開予定。

松任谷由実

最新ライブ映像「春よ、来い」含む、ライブ映像全39曲をYouTubeにて公開中。

松田聖子

「Seiko Matsuda Concert Tour 2019 "Seiko's Singles Collection"」より「SWEET MEMORIES」含む全5曲を公開中。