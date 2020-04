『アルゴナビス from BanG Dream! アニメ放映記念フェア』特典と商品情報を公開！

アニメイトは、4月28日から5月24日まで、全国アニメイト・全世界店舗・アニメイト通販にて開催する『アルゴナビス from BanG Dream!アニメ放映記念全店フェア inアニメイト』のフェア特典と商品情報を公開した。



『アルゴナビス from BanG Dream!(アルゴナビス フロム バンドリ!)』とは、様々なメディアミックスを展開する『BanG Dream!(バンドリ!)』発のボーイズバンドプロジェクト。キャラクターを演じる声優自身も「Argonavis(アルゴナビス)」や「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」として生演奏のライブを中心に精力的に活動中で、4月10日からテレビアニメが放送開始予定となっている。また、2020年後半にはアプリゲームの配信も予定されている。



『アルゴナビス from BanG Dream!アニメ放映記念全店フェア inアニメイト』は、全国アニメイト・全世界店舗・アニメイト通販にて対象商品を購入・予約するとオリジナルの特典が貰えるフェア。 4月28日から5月24日までのフェア開催期間中に、『アルゴナビス from BanG Dream!』のグッズ・書籍を購入・予約内金5000円毎、または、CD・DVD・Blu-rayを購入・予約(内金5000円以上必須)1本毎に、【オリジナルボイスドラマCD(全5種)】がランダムで1枚プレゼントされる。



また、今回のフェアに合わせて、『アルゴナビス from BanG Dream!』の新作グッズも多数登場! クッションを抱えたメンバーの姿が可愛い「アクリルスタンドキーホルダー クッションver.」や、カセットテープをモチーフにしたデザインが普段使いにもオススメの「合皮パスケース」など、様々な商品をラインナップ!



この機会に、『アルゴナビス from BanG Dream!』の魅力に触れてみてはいかがだろうか。



(C)ARGONAVIS Project.

(C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved.

(C)bushiroad All Rights Reserved.