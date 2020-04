内田真礼“初”のライブハウスツアーBD&DVDよりダイジェスト映像公開！

先月、最新シングル「ノーシナリオ」をリリースした声優アーティスト内田真礼の、4月22日(水)に発売されるBlu-ray&DVD「Zepp Tour 2019『we are here』」ライブダイジェスト映像がYouTubeで公開された。



本作は、2019年の11月〜12月に札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の全国5カ所、全6公演実施したZeppツアーより、12月16日(月)開催のファイナルZepp Tokyo公演を映像化。アーティスト活動の5周年イヤーを駆け抜け、ライブハウスならではの会場と一体となったパフォーマンスが再び映像で蘇る。



この度公開されたダイジェスト映像では、ライブ本編の一部はもちろん、特典として収録されているリハーサル風景や舞台裏の映像も紹介され、ライブの臨場感溢れる映像が楽しめる。



また、Blu-ray&DVD「Zepp Tour 2019『we are here』」のジャケット絵柄、店舗オリジナル特典絵柄一覧も公開。店舗によりオンライン購入も対応している。



そして、2020年7月5日(日)には単独ライブでは初となる、横浜アリーナでのUCHIDA MAAYA LIVE 2020「Live for All Stars」も控えている。

本ライブチケットは、4月14日(火)まで先行受付中。最新シングル「ノーシナリオ」に封入されている優先販売申込券のシリアルナンバーでの申し込み、もしくは内田真礼ファンクラブ会員が対象だ。



さらに現在、内田真礼の過去シングルのミュージックビデオフルサイズをYouTubeにて期間限定公開中。デビューシングル「創傷イノセンス」から9thシングル「鼓動エスカレーション」までの9本となる。

この機会に、内田真礼のアーティスト活動のおよそ6年間の歩みを堪能しよう!