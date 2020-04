アニメなどが人気の「ラブライブ!」シリーズの新プロジェクト「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」のセカンドライブが、9月12、13日に東京ガーデンシアター(東京都江東区)で開催されることが分かった。また、アニメーションPV付きシングル「無敵級*ビリーバー」が今夏に発売されることになり、中須かすみが描かれたジャケットも公開された。

セカンドライブのタイトルは、9月12日開催が「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 2nd Live! Brand New Story」、13日開催が「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 2nd Live! Back to the TOKIMEKI」となる。

アニメーションPV付きシングル「無敵級*ビリーバー」は、中須かすみの「無敵級*ビリーバー」、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会が歌う「未来ハーモニ-」、ドラマパート「かすみのトキメキ祝祭!」を収録。「無敵級*ビリーバー」(フルサイズ)「未来ハーモニー」(ショートサイズ)のアニメーションPVディスクが付く。

ライブについては「昨今の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、政府・自治体等による指示や要請、また天候・災害等の諸事情により、当日のイベントがやむをえず中止になる場合がございます。本イベントの開催につきましては、今後も慎重に協議を重ねてまいります」と説明。また、シングル発売時期も延期となる可能性がある。

「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」は、「ラブライブ!」の「μ’s(ミューズ)」、「ラブライブ!サンシャイン!!」の「Aqours(アクア)」に次いで、2017年に活動をスタートしたプロジェクト。東京・お台場にある私立高校・虹ヶ咲学園のスクールアイドル同好会に所属するメンバーがナンバーワンスクールアイドルを目指し、時にライバルとして、時に仲間として日々活動する……という設定。