TVアニメ「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」のボイスドラマ第3弾「メアリ編」が公開された。

これまで「ジオルド編」「キース編」が公開されてきた本作のボイスドラマ。「メアリ編」では岡咲美保演じる侯爵家の四女でアランの婚約者・メアリの視点で、内田真礼演じるカタリナへの心情が語られている。

TVアニメ「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」

放送情報

MBS：2020年4月4日（土）27:08～

TOKYO MX：2020年4月4日（土）25:30～

BS11：2020年4月4日（土）25:30～

J:テレ：2020年4月6日（月）26:00～

AT-X: 2020年4月5日（日）24:00~

配信情報

Netflix、dアニメストア、Amazon Prime Video、AbemaTVほかにて配信

スタッフ

原作：山口悟（一迅社文庫アイリス／一迅社刊）

キャラクター原案：ひだかなみ

監督：井上圭介

シリーズ構成：清水恵

キャラクターデザイン：大島美和

アニメーション制作：SILVER LINK.

キャスト

カタリナ・クラエス：内田真礼

ジオルド・スティアート：蒼井翔太（幼少期・瀬戸麻沙美）

キース・クラエス：柿原徹也（幼少期・雨宮天）

アラン・スティアート：鈴木達央（幼少期・田村睦心）

ニコル・アスカルト：松岡禎丞（幼少期・M・A・O）

メアリ・ハント：岡咲美保

ソフィア・アスカルト：水瀬いのり

マリア・キャンベル：早見沙織

シリウス・ディーク：増田俊樹

アン・シェリー：和氣あず未

(c)山口悟・一迅社／はめふら製作委員会