TVアニメ「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」のボイスドラマ第3弾「メアリ編」が公開された。
これまで「ジオルド編」「キース編」が公開されてきた本作のボイスドラマ。「メアリ編」では岡咲美保演じる侯爵家の四女でアランの婚約者・メアリの視点で、内田真礼演じるカタリナへの心情が語られている。
TVアニメ「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」
放送情報
MBS：2020年4月4日（土）27:08～
TOKYO MX：2020年4月4日（土）25:30～
BS11：2020年4月4日（土）25:30～
J:テレ：2020年4月6日（月）26:00～
AT-X: 2020年4月5日（日）24:00~
配信情報
Netflix、dアニメストア、Amazon Prime Video、AbemaTVほかにて配信
スタッフ
原作：山口悟（一迅社文庫アイリス／一迅社刊）
キャラクター原案：ひだかなみ
監督：井上圭介
シリーズ構成：清水恵
キャラクターデザイン：大島美和
アニメーション制作：SILVER LINK.
キャスト
カタリナ・クラエス：内田真礼
ジオルド・スティアート：蒼井翔太（幼少期・瀬戸麻沙美）
キース・クラエス：柿原徹也（幼少期・雨宮天）
アラン・スティアート：鈴木達央（幼少期・田村睦心）
ニコル・アスカルト：松岡禎丞（幼少期・M・A・O）
メアリ・ハント：岡咲美保
ソフィア・アスカルト：水瀬いのり
マリア・キャンベル：早見沙織
シリウス・ディーク：増田俊樹
アン・シェリー：和氣あず未
(c)山口悟・一迅社／はめふら製作委員会