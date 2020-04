「『歌詞書いて』って頼まれると不機嫌になる」己龍・黒崎眞弥の“ヴォーカル論”にMUCC・逹瑯も納得

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。4月4日(土)の放送では、5人組バンド・己龍から黒崎眞弥さん(Vo.)、九条武政さん(Gt.)が登場! 最新シングルについてお話をいただきました。

(左から)黒崎眞弥さん、逹瑯、九条武政さん

最新シングル「私塗レ」は酒井参輝さん(Gt.)が作詞作曲を担当。己龍はメンバー全員作詞の経験があるそうです。逹瑯:これ作詞の割り振りはどうやって決めるの? 作曲は、みんなが作ったら曲出ししてくるじゃん。武政:特に割り振りというのはないんですけど、僕が曲を作ったときには、"こいつに書いてほしいな"とか"自分で書きたいな"とかジャッジして。大体、眞弥に回しちゃうんですけど。そこで眞弥に「この前に作った曲の歌詞を書いてくれないかな?」って頼んで。逹瑯:参輝くんが書いてきた曲は、「歌詞書いて」とか頼まれることは、あまりないの?眞弥:ほぼないです。参輝が書きますね。武政:元々(参輝は)ヴォーカルになりたい欲も強くて、伝えたいことも多いんですよ、参輝本人が。だから、"やっぱ自分が曲を作ったら歌詞も自分で書きたい"っていう気持ちが強くて。逹瑯:そうなってきたらさ、「この曲は、こう歌ってくれ」っていうリクエストもない?眞弥:あります。逹瑯:"いや、これ無理だぜ"とかもない?眞弥:あぁ、でも"できるだけそれに応えたいな"って気持ちで……。僕は、逆にバンドを探していたときに、作詞をしなくてもいいバンドを探していたんですよ。逹瑯:おぉ!?眞弥:(詞を)書くのが全然好きじゃなくて。ただ、武政が曲を作ってくれたときは、大体僕に(作詞を)投げてくるので、そのときはけっこう不機嫌になっちゃうんですけど。逹瑯:その時点で?眞弥:はい(笑)。一同:(笑)。眞弥:「歌詞書いて」って頼まれると不機嫌になっちゃうんですよ。逹瑯:おー、わかるけどね。眞弥:やっぱヴォーカルの方って、自分の伝えたいものがあったりするから、"自分の書いたものじゃないと"みたいなのが強かったりすると思うんですけど、逆なんですよね。逹瑯:どっちかだよ。歌詞はそんなに伝えたいメッセージとかないけど、歌うこと自体がすごく好きで、"歌をとにかく歌いたい"って人もいる。眞弥:僕は、たぶんそっち側です。だから、人の作った歌詞でも、全然同じように感情を込めて歌うこともできるし。逹瑯:別に、そんなに伝えたいことがないのが悪いとも思わないしね。それがちゃんとみんなのやりたいことを表現できているんだったら、バンドの形としていいと思う。