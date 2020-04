『FF7R』とコラボしたウォークマン(R)注文受け付け開始！

ソニーマーケティングは、 PlayStation(R)4[PS4(R)]用ソフト『ファイナルファンタジーVII リメイク』とコラボレーションしたハイレゾ対応ウォークマン(R)の注文受付を開始した。また、『ファイナルファンタジーVII リメイク』のテーマソング『Hollow』を歌唱するYoshがボーカルのロックバンド「Survive Said The Prophet(サバイブ・セッド・ザ・プロフェット)」とコラボレーションしたワイヤレスヘッドホンも本日より注文受付開始となる。



『FINAL FANTASY VII REMAKE』は、1997年にPlayStation(R)で発売された『FINAL FANTASY VII』のリメイク作品。いよいよ本日2020年4月10日(金)に発売となった。

『FINAL FANTASY VII』の世界、キャラクターを現代のグラフィック技術でリアルに表現し、コマンドバトルに直感的なアクションが融合することで、より戦略性の高いバトル体験が可能になっている。



ウォークマン(R)NW-A100シリーズ『ファイナルファンタジーVII リメイク』EDITION本体背面には『ファイナルファンタジーVII リメイク』のロゴとメテオを刻印。



ウォークマン(R)A100シリーズはAndroid OSを搭載しており、Wi-Fi経由で、音楽ダウンロード・音楽配信サイトmoraなどのサービスアプリから直接楽曲をダウンロード可能。本コラボレーションモデルとあわせて、テーマソング『Hollow』のハイレゾ音源をダウンロードして楽しめるmoraミュージッククーポンが付いてくる。(※本商品の出荷時にメールにて連絡。)



また、本コラボレーションのためにデザインしたオリジナル壁紙を2枚プリインストール。さらにスペシャルパッケージに入れてお届けされる。



本コラボレーションモデルは数量限定の受注生産品。受付期間は、本日4月10日(金)10時より6月22日(月)10時までとなっている。



併せて受注開始となったコラボレーションモデルのワイヤレスヘッドホン、注文受付中のウェアラブルネックスピーカーとPS4トップカバーも要チェックだ。



(C)1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI LOGO ILLUSTRATION: (C)1997 YOSHITAKA AMANO