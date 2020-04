WANDS、再始動第二弾シングル新ビジュアル&ジャケット公開

WANDSが5月20日発売の最新シングル『抱き寄せ 高まる 君の体温と共に』の新ビジュアル&ジャケット画像を公開した。



本作は今夜21時より放送開始のドラマ『サイレント・ヴォイス Season2』主題歌、WANDSがドラマ主題歌を担当するのは27年ぶりとなる。また、本作のリリース発表に伴って、ブルーをベースにした新ビジュアル、ジャケット写真も公開された。



また、ドラマ放送終了後の22時には、WANDSのYouTube公式チャンネルにはドラマ『サイレント・ヴォイス 行動心理捜査官・楯岡絵麻 Season2』と主題歌「抱き寄せ 高まる 君の体温と共に」がさらに気になる動画がアップされるとのこと。





<リリース情報>







WANDS

17thシングル『抱き寄せ 高まる 君の体温と共に』



発売日:2020年5月20日(水)

初回限定盤(CD+DVD):1500円(税抜)



=収録内容=

1. 抱き寄せ 高まる 君の体温と共に

2. Just a Lonely Boy ~WANDS 第5期 ver.~

DVD:SPECIAL LIVE EVENT DIGEST

「真っ赤なLip」購入応募抽選による招待ライブの一部をダイジェストで収録(約7分)

※「真っ赤なLip」「もっと強く抱きしめたなら」「時の扉」ダイジェスト&オフショット



通常盤(CD):1000円(税抜)







=収録内容=

1. 抱き寄せ 高まる 君の体温と共に

2. 愛を語るより口づけをかわそう ~WANDS 第5期 ver.~

初回生産分のみの封入特典

・SPECIAL MOVIE視聴用シリアルナンバー封入

・”君の体温と共に”SPECIAL フォトカード 全3種から1種をランダム封入



WANDS Official Website:https://wands-official.jp/

WANDS Official YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCYvCFfw4_uC9GX40K7Uo-kg