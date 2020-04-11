TVアニメ「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」のボイスドラマ第2弾「キース編」が公開された。
現在、MBS、TOKYO MXほかにて放送中の本作。カタリナと関わりの深いキャラクターたちの内面を描くボイスドラマ企画の第2弾として公開された本映像では、カタリナの義理の弟キース・クラエスの視点で、カタリナへの心情が語られている。
TVアニメ「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」
放送情報
MBS：2020年4月4日（土）27:08～
TOKYO MX：2020年4月4日（土）25:30～
BS11：2020年4月4日（土）25:30～
J:テレ：2020年4月6日（月）26:00～
AT-X: 2020年4月5日（日）24:00~
配信情報
Netflix、dアニメストア、Amazon Prime Video、AbemaTVほかにて配信
スタッフ
原作：山口悟（一迅社文庫アイリス／一迅社刊）
キャラクター原案：ひだかなみ
監督：井上圭介
シリーズ構成：清水恵
キャラクターデザイン：大島美和
アニメーション制作：SILVER LINK.
キャスト
カタリナ・クラエス：内田真礼
ジオルド・スティアート：蒼井翔太（幼少期・瀬戸麻沙美）
キース・クラエス：柿原徹也（幼少期・雨宮天）
アラン・スティアート：鈴木達央（幼少期・田村睦心）
ニコル・アスカルト：松岡禎丞（幼少期・M・A・O）
メアリ・ハント：岡咲美保
ソフィア・アスカルト：水瀬いのり
マリア・キャンベル：早見沙織
シリウス・ディーク：増田俊樹
アン・シェリー：和氣あず未
(c)山口悟・一迅社／はめふら製作委員会