吾峠呼世晴原作によるアニメ「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の公開日が10月16日に決定。併せて予告編第1弾とポスタービジュアルも解禁された。

予告編は無限列車へ乗り込んだ炭治郎たちや、奇妙な子守唄を口ずさむ下弦の壱の鬼・魘夢などの姿を次々に映し出し、「うまい！」と弁当を頬張る煉獄を捉えた場面で締めくくられる。またキービジュアルには炭治郎を中心に煉獄、禰豆子、善逸、伊之助、魘夢が登場。「その刃で、悪夢を断ち斬れ」というコピーが添えられている。なおこれらの情報が解禁された本日4月10日配信のAbemaTV特別番組「『鬼滅テレビ』無限列車編 新情報発表スペシャル」では、竈門炭治郎役の花江夏樹と我妻善逸役の下野紘が電話出演し、劇場版への意気込みを語った。

「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」は、2019年4月から9月にかけて放送されたTVアニメ「鬼滅の刃」の続編となる作品。TVアニメ最終話「新たなる任務」で炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助が乗り込んだ無限列車を舞台に、物語が展開される。

アニメ「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」

スタッフ

原作：吾峠呼世晴（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）

監督：外崎春雄

キャラクターデザイン・総作画監督：松島晃

脚本制作：ufotable

サブキャラクターデザイン：佐藤美幸・梶山庸子・菊池美花

プロップデザイン：小山将治

コンセプトアート：衛藤功二・矢中勝・樺澤侑里

撮影監督：寺尾優一

3D監督：西脇一樹

色彩設計：大前祐子

編集：神野学

音楽：梶浦由記・椎名豪

アニメーション制作：ufotable

配給：東宝・アニプレックス

キャスト

竈門炭治郎：花江夏樹

竈門禰豆子：鬼頭明里

我妻善逸：下野紘

嘴平伊之助：松岡禎丞

煉獄杏寿郎：日野聡

魘夢（下弦の壱）：平川大輔

※禰豆子の禰はネに爾が正式表記。

(c)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable