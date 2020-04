『けものフレンズぱびりおん』に新フレンズ「ヤタガラス」がやってきた！

ブシロードは、スマートフォン向けサービス ブシモより配信中の『けものフレンズぱびりおん』にて、新たに「ヤタガラス」が登場したことを発表した。



『けものフレンズぱびりおん』は、大人気作品『けものフレンズ』を題材とした、子どもから大人まで、誰でも気軽に楽しめる簡単操作のフレンズ観察ゲーム。遊び方はとても簡単! ゲームの舞台であるジャパリパークパビリオン内の各エリアに、「あそびどうぐ」と「ジャパリまんじゅう」を配置すると、フレンズが遊びにやってくる。遊びにきたフレンズを観察しよう!



そして4月10日(金)15:00より、ジャパリパークパビリオン内で「ヤタガラス」が観察できるように!

ヤタガラスは第?世代の全エリアで観察できるようだが、めったに現れないとか…。

ヤタガラスのけもトークは必見! ぜひ観察してみよう。



また、SSプリンターから新しいあそびどうぐ「太陽の円庭」が登場。「太陽の円庭」はヤタガラスが好むあそびどうぐのようだ。観察エリアに置いておくと、ヤタガラスの珍しい行動が見られるかも!

2020年4月10日(金)15:00〜2020年4月15日(水)14:59までの期間中は新登場のあそびどうぐのつくれる確率がアップしている。



(C)けものフレンズプロジェクトG(C)bushiroad All Rights Reserved. Developed by UniqueWave Co., LTD.