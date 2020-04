アニメージュ最新号のご紹介！

豪華なW表紙仕様で4月10日(金)に発売となったアニメージュ5月号。その内容をご紹介しよう!



5月号の表紙、その表1側を飾るのは、ひとりの女性の人生を繊細に描き出す京都アニメーション珠玉の最新劇場版『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』。巻頭特集では石立太一監督、主人公・ヴァイオレットを演じる石川由依、八田真一郎プロデューサー、主題歌担当のTRUEからのメッセージを掲載し、劇場場の見どころを紹介。さらに、TVシリーズや『外伝-永遠と自動手記人形-』のドラマも詳細にプレイバックし、作品世界の魅力を掘り下げている。



裏表紙と大特集でフィーチャーするのは『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』。最新CDで展開された麻天狼のストーリーにスポットをあて、伊弉冉一二三役・木島隆一のインタビューを掲載。好評を博している好良瓶太郎のリリック解説、その第7弾となる今回は、シブヤ・ディビジョンFling Posseとシンジュク・ディビジョン麻天狼のリリックをフィーチャーしている。細かいライミングのテクニックや巧みなワードセレクトについての詳細な解説はまさに必読!



▲アニメージュ5月号裏表紙『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』



巻頭のBook in Bookでは『映像研には手を出すな!』をピックアップ、感動と興奮のうちに放送終了したTVシリーズを、名セリフの数々を手掛かりに振り返る。湯浅政明監督ほかスタッフが選んだ「グッとくるセリフ」にも注目。キャラクターデザイン・浅野直之と、浅草みどり役を演じた伊藤沙莉のインタビューも掲載されている。



そのほか『アイドリッシュセブン Second BEAT!』、『文豪とアルケミスト〜審判ノ歯車〜』、『富豪刑事 Balance:UNLIMITED』、『BNA ビー・エヌ・エー』などの4月新番も特集。『名探偵コナン 緋色の弾丸』、『PSYCHO-PASSサイコパス 3 FIRST INSPECTOR』、『魔女見習いをさがして』、『劇場版 ひみつ×戦士 ファントミラージュ!〜映画になってちょーだいします〜』、『東映まんがまつり 仮面ライダー電王 プリティ電王とうじょう!』などアニメ、実写取り混ぜての映画情報も大充実だ。



付録は『推しが武道館いってくれたら死ぬ』のA4クリアファイルと、B2サイズ両面ポスター(『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』/『劇場版 ひみつ×戦士 ファントミラージュ!〜映画になってちょーだいします〜』)の2点セット。



さらに、第42回アニメグランプリの投票受付も今号から開始となる。読者の投票で決まる年に1度のグランプリ、本誌添付の応募ハガキで、あなたの熱い思いを込めた1票をぜひ投票してほしい。



また、今月号は特別編集版も発売中。表紙&巻頭Book in Bookに九州地方のご当地ヒーローが活躍する特撮『ドゲンジャーズ』をフィーチャーしており、福岡をはじめとした九州地方を中心に、一部ネット書店でも取り扱い中。



▲アニメージュ5月号特別編集版 表紙『ドゲンジャーズ』



アニメージュ5月号は全国書店、ネット書店等にて発売中。特別定価1080円(税込/特別限定版も同様)。電子書籍版も配信中(電子書籍版は一部の内容が異なります)。