『アルゴナビス from BanG Dream!』MBS／TBS系全国ネットにて本日放送スタート！

”BanG Dream!” 発のボーイズバンドプロジェクトから生まれたTVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』が、本日4月10日(金)深夜1:25より、MBS/TBS系全国28局ネット ”スーパーアニメイズム” 枠にて放送開始となる。



『ARGONAVIS from BanG Dream!(アルゴナビス フロム バンドリ!)』は様々なメディアミックスを展開する ”BanG Dream!(バンドリ!)” 発のボーイズバンドプロジェクト。キャラクターを演じる声優自身も「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」として生演奏のライブを中心に精力的に活動中。2020年後半にはアプリゲームの配信を予定している。



TVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』は、北海道・函館のボーイズバンド「Argonavis」の軌跡を迫力ある3DCGで描く青春ストーリー。バンド演奏シーンでは、生演奏ライブも行う声優自身のモーションキャプチャーを使用するなど、等身大のリアルさを追求している。

第1話あらすじ&場面カットはこちら!



<#1「光あるところへ」>

コミュニケーションが苦手なため、孤独に過ごす大学生・七星 蓮。 幼い頃に見たライブステージの熱狂を忘れられず、その正体を探す日々を送っていた。

そんなある日、一人カラオケで歌う蓮を結人と航海が見つける。ボーカルを探していた二人は、蓮の歌声に 衝撃を受けた。

「これは運命だ! 一緒にバンドをやるぞ!」

しかし突然のことに蓮は逃げ出してしまい......

やがて運命になる、彼らの航海がはじまる。





また、TVアニメ地上波放送の直前に、特別生放送番組を毎週WEB配信。初回となる4月10日(金)は、特別版を放送! 放送時間を拡大し、スペシャルなプログラムをお届けする。



さらに、開催延期となった3rd LIVEで予定していたセットリスト、演出を基に、キャラクターが織りなす ”音” のみの特別LIVE「ARGONAVIS 3rd LIVE CROSSING "Sound Only Live"」の開催が決定!

なお「ARGONAVIS 3rd LIVE CROSSING」は振替公演を調整中。続報は追って告知される。

(※Sound Only Live は既に収録を終えた音源を編集して配信。)



(C)ARGONAVIS project. ©DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.