TVアニメ「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」に登場するバンド・DOKONJOFINGERのグッズが当たるWebくじが、6月3日16時59分まで販売されている。価格は1回税込680円。

「WEBくじ SHOW BY ROCK!! ~区立DO根性北学園最凶雨天ライブ決行!!~」と題された本くじの賞品には、「雨天ライブ」をテーマにしたDOKONJOFINGERメンバーの描き下ろしイラストを使用。A賞にB2マルチクロス、B賞にアクリルスタンド、C賞にA3クリアポスター、D賞にミニ色紙、E賞に缶バッジがラインナップされた。1度の注文でくじを5枚購入すると、特典としてコースター11種からランダムで1枚がプレゼントされる。コースターにはDOKONJOFINGERだけでなく、Mashumairesh!!、REIJINGSIGNALメンバーが描かれたアニメの場面写真がデザインされた。

(c)2012, 2020 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S605406 SHOW BY ROCK!! 製作委員会 M (c)D-techno