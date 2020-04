Mrs. GREEN APPLEが本日4月10日に新曲「PRESENT(English ver.)」を配信リリースした。

「PRESENT」は4月6日にユニバーサルミュージックのTwitterで「Keep Calm, Stay home. A music from somewhere in Japan.」というメッセージと共に、ワンコーラスのリリックビデオが先行公開された楽曲。公開された当初は歌唱アーティストは明かされておらず、全編英語詞で歌い上げる“謎のアーティスト”として注目を集めていた。

またリリースの発表に併せて、同曲のミュージックビデオとフルサイズのリリックビデオがYouTubeで公開されている。