HYのライブDVD「HY 20th Anniversary RAINBOW TOUR 2019-2020」が6月3日にリリースされる。

この作品には昨年から今年にかけて行われた結成20周年記念ツアーから、2月9日の沖縄・沖縄コンベンションセンターでのファイナル公演の模様を収録。昨年11月に開催した南米ツアーに密着したドキュメンタリー映像も追加収録される。

DVD初回限定盤には2021年に開催予定のワンマンツアーで、本番直前のリハーサルに参加できるチケット「HY 2021 VIP TICKET」が封入される。本作のリリースを前に、メンバーの新里英之(G, Vo)は「HYのライブは、家族みんなで楽しめるライブです。僕らが歩んで来た20年に素敵な虹がかかりました。是非見てほしいです」とコメントを寄せている。

新里英之 コメント

「HY RAINBOW TOUR」

HY20周年続けて来たから作り出せた世界がそこにはありました。

本当に心から楽しくて、また自分の中で今まで積み重ねて来たものが

確実に自信に変わり、飛びっきりの笑顔でファンのみんなの事を迎えられる幸せを感じ歌っていました。

自分達の音楽を自分達で楽しむ事が、音楽をバンドをやっていて1番大事な事だと思います。

RAINBOW TOURに来てくれたファンのみんなの笑顔は、

きっと僕達の想いが伝わって同じ想いになり、一つになったからだと思います。

だからきっと貴方にもこの幸せ、ハッピーを感じて貰いたいです。

必ず笑顔になると思いますよ。

HYのライブは、家族みんなで楽しめるライブです。

僕らが歩んで来た20年に素敵な虹がかかりました。是非見てほしいです。

貴方の見上げた空に素敵な虹を。

HY「HY 20th Anniversary RAINBOW TOUR 2019-2020」収録内容

DISC 1

RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟(2020.2.9)

01. 大好きだもの

02. エール

03. トゥータン

04. 突然

05. てがみ

06. あなたへ

07. いつか

08. 未来

09. 世界

10. Oh! AIWO

11. SESSION

12. モノクロ

13. ベンジャミンベンジャミン

14. Island

15. 隆福丸

16. PARTY

17. ホワイトビーチ

18. no rain no rainbow

<アンコール>

・AM11:00

DISC 2

RAINBOW TOUR 2019-2020 南米ツアードキュメンタリー

・2019.11.8 Brazil (Bunkyo)

・2019.11.9 Peru / XXVIII MATSURI AELU 2019 (AELU)

・2019.11.10 Peru (Centro Cultural Peruano Japones)

初回限定盤特典映像

・Hide's EDIT「no rain no rainbow」Music Video