優秀なお家遊びのお供！『ゆるキャン△』や『盾の勇者』などのオリジナルカードゲームをチェック

今、部屋で遊べるカードゲームが熱い!! ということで、『ゆるキャン△』『BEASTARS』『ゾンビランドサガ』『盾の勇者の成り上がり』『すみっコぐらし』などのアニメや人気キャラクターのオリジナルカードゲームを一挙ご紹介します!



ここ数年、オリジナルのゲーム内容で遊ぶカードゲームが流行中。特にアニメや人気キャラクターとコラボしたカードゲームが話題となっていて、さまざまな人気タイトルのオリジナルカードゲームが現在発売されている。

注目の人気カードゲームを紹介していこう!



『ゆるキャン△』のカードゲームは、手軽に遊べる人狼ゲーム『ワンナイト人狼』が『ゆるキャン△』の世界観で楽しめる内容となっている。



『BEASTARS』のカードゲームは、作品の世界観そのままに、チェリートン学園で起こった『食殺事件』の犯人を捜し出すゲーム!



『ゾンビランドサガ』のカードゲームは、プレイヤーがアイドルプロデューサー巽幸太郎になり、より多くのファン(=得点)の獲得を目指すゲームで、ひとりでも楽しめるソロプレイモード付きが特徴だ。



『盾の勇者の成り上がり』のカードゲームは、プレイヤーは異世界に召喚された各勇者として、その能力や魔法、村人たちからの支援を活かしながら他のプレイヤーと戦い、最後のひとりを目指す。



『すみっコぐらし』のカードゲームは、小学生から大人まで楽しめる「坊主めくり」を題材にしたカードゲームです。《すみっコ》や《みにっコ》が描かれたチップを自分の『すみっこ』に集め、いちばん多くのチップを集めた人が勝利となる。



この他にも「ガチャピン」や「ゴジラ」など、さまざまななキャラクターのカードゲームがamazon等で発売されている。是非いろいろと調べて楽しんでみよう!



