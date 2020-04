Aimerの10曲分のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

これはAimerのYouTube公式チャンネルの登録者数100万人突破と、3月発表の最新シングル「春はゆく / marie」のヒットを記念したもの。2014年5月発表のシングル「StarRingChild」から2019年4月に2作品同時リリースされたアルバム「Sun Dance」「Penny Rain」の収録曲まで新旧織り交ぜた全10曲をフル尺で楽しむことができる。

公開タイトル一覧

・We Two

・Stand By You

・茜さす

・カタオモイ

・insane dream

・ninelie

・Brave Shine

・broKen NIGHT

・誰か、海を。

・StarRingChild