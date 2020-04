モスラの羽模様がスニーカーに！ モスラ・コペンハーゲン発売！

フランスのエスプリから生まれた、スニーカー「PATRICK(パトリック)」(製造販売:カメイ・プロアクト)は、 東宝『ゴジラ』シリーズの人気怪獣・モスラとのコラボレーションモデル「MOTHRA-C(モスラ・コペンハーゲン)」 を4月末より、全国のパトリック正規取扱店において発売する。



「モスラ・コペンハーゲン」は、東宝怪獣との異色コラボレーションの第3弾。1960年代に登場し、大人から子供まで、広い年代に人気を博した巨大蛾の怪獣「モスラ」とのコラボレーション企画だ。



アッパーデザインは、蛾をモチーフに誕生した、モスラの羽模様をイメージし、ブラックをベースに、イエローとオレンジの2本ラインが鮮やかに浮かび上がっている。スペシャルモデルの証として、シュータンに怪獣「モスラ」のオリジナル織りネームを、またかかと部分には蝶や蛾の羽に見られ、攻撃擬態と呼ばれる動物の眼に似た眼状紋(がんじょうもん)と呼ばれる模様を刺繍している。





TM & (C) TOHO CO., LTD.