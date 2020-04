「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」より、シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”の有栖川帝統のねんどろいどが2021年4月に発売される。

「ねんどろいど 有栖川帝統」の交換用表情パーツには、「通常顔」に加え、挑発的な「ラップバトル顔」、人懐っこい「笑顔」の3種を用意。「Dead or Alive」オリジナルのヒプノシスマイクのほか、ラジカセがオプションパーツとして付属する。

価格は税込6600円。現在予約を受け付けており、購入者に特典としてGOODSMILE ONLINE SHOPでは「専用台座 ディビジョンカラーVer.」、アニメイトでは「専用台座 ストリートデザインVer.」がプレゼントされる。

(c) King Record Co., Ltd.