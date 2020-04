「KEEP CALM AND CARRY ON」ヴァルカナイズ・ロンドンのキャンペーン

新型コロナウイルスの感染拡大により、日本をはじめ世界中で甚大な被害が出ている。そこで、ヴァルカナイズ・ロンドンでは、一刻も早い沈静化を願った「KEEP CALM AND CARRY ON」キャンペーンを始動した。



「KEEP CALM AND CARRY ON (平静を保ち、普段の生活を続けよ)」は、第二次世界大戦の直前に英国政府が作成したスローガンのひとつである。いま、まさに新型コロナウイルスという見えない敵に対して、このスローガンを元に一丸となって立ち向かわなければならない。







ヴァルカナイズ・ロンドンでは、「KEEP CALM AND CARRY ON」を掲げたオリジナルのエコバッグとマグカップを数量限定で販売。売り上げの一部は、新型コロナウイルスのワクチンや治療薬開発支援の為、WHOの関連基金を通じて寄付される。本キャンペーンは、ヴァルカナイズ・ロンドンでのショッピングを通じて、新型コロナウイルスに対する緊急支援を行う活動である。



※寄付先と寄付金額につきましては、決定次第、ヴァルカナイズ・ロンドン公式WEBサイトにて報告。

「KEEP CALM AND CARRY ON」 エコバッグ 2750円(税込)

「KEEP CALM AND CARRY ON」 マグカップ 1650円(税込)