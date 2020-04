ラフィンノーズ、シングルとライブCD2枚組を同時リリース

ラフィンノーズが、シングル『4 SONGS MAXI CD』とライブCD2枚組を4月20日に同時リリースする。



1981年に結成されたパンクロックバンド、ラフィンノーズ。最新シングルは活動40年近くを迎えても精力的に活動を続ける彼らの意欲作となっている。また、同時に32年ぶりとなるライブアルバムもリリース。常に進化を続ける彼らの今を伝える2枚組、計35曲にわたる作品となっている。









<リリース情報>







ラフィンノーズ

シングル『4 SONGS MAXI CD』



発売日:2020年4月20日(月)

価格:1000円(税抜)

=収録曲=

1. SWITCH STYLE

2. ファショニスタ

3. ENEMY

4. BAND ON THE RUN







ライブアルバム

『LIVE BLACK BOX 2"』



発売日:2020年4月20日(月)

価格:2700円(税抜)



=収録曲=

DISC1

1. SE

2. LAUGHINROLL

3. CRAZY SATURDAY NIGHT

4. CARRY ON PUNK

5. 警告 -WARNING-

6. 50s ROLL

7. ハリケーン

8. NO WAR

9. サレンダー

10. BEAUTY MANIACS

11. BROKEN GENERATION

12. FALLINFALLININTO YOUR HEART

13. POWER AND GLORY

14. HELL HOME

15. なんとかなるさ

16. CRY OF LIVIN

17. A SAIN REVOLUTION

18. LONDON NITE

19. CMON EVERYBODEY CMON

20. PUSSY FOR SALE

21. CRASH St.RULES

22. PARADICE



DISC2

1. B-29の贈り物

2. LETGO FASTER

3. DANCE I(Really?)

4. DRINK & DRUNK

5. イエーイエー

6. HAVE SOME MANIA

7. はみだし者の夢も希望もない結末

8. TEENAGER

9. TAKE IT !

10. GET SET GOAL

11. I SHALL RETURN

12. GET THE GLORY

13. 聖者が町にやってくる