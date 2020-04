“今日、何してた？”「SOL!」さかた校長・こもり教頭が報告

休校・外出自粛などが起こるなか、10代の皆さんはどんな1日を過ごしているのでしょうか。4月7日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」では、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、リスナーの“今日”を聞いていきました。その前編。――さかた校長・こもり教頭は「今日、何してた?」さかた校長:今夜のSCHOOL OF LOCK! は、「近況報告逆電」をお届け! 休校や外出自粛、緊急事態宣言、そんな中で、君は今日どんな日を過ごしたのか。今、めっちゃシビアな東京に住んでいる人もいるだろうし、めちゃくちゃ暇だ! という生徒もいるだろうし。普段と変わらない生活を送っている生徒もいるかもしれない。こもり教頭:ちなみに校長は、今日何をされていました?さかた校長:5人で家をシェアしているんです。お笑い好きの気の合う仲間たちとね。こもり教頭:よくそんな5人が集まりましたね!さかた校長:すぐに集まりました(笑)。大体、僕が起きるのが一番遅いんですけど、お昼頃にリビングに行くと誰かがゲームをしていたり、毎日大量に料理を作ってる。こもり教頭:それって、料理担当がいるんですか?さかた校長:今はみんな家にいるから暇なのか、かわりばんこに作ってる(笑)。1日目は水炊きでも、次の日には誰かが足してハヤシライスにしていたり、トマト鍋にしていたり……。こもり教頭:すげえ!さかた校長:マジで、みんなが料理を楽しんでる。だからめっちゃ食っちゃって、太るのよ。こもり教頭:“食う”ということに、フォーカスが当たってしまっているんですね。さかた校長:そう。俺はリビングで「ネットフリックスのアレが面白かった」っていう話をしたり、ゲームをしたりしていました。教頭は今日は何してた?こもり教頭:僕は朝普通に起きまして、それこそ僕もダンスとか歌とかで気の合う仲間と……。さかた校長:結構集まるよね~。こもり教頭:7人くらいいるんですけど、毎日定時に連絡を取るんです。そこで「何かある?」みたいなことをやりました。で、それを……気の合う仲間たちが集まっているんですけど、管理をしてくれる人もいるんですよ(笑)。さかた校長:どういうこと?(笑)。こもり教頭:僕らの動向を管理してくれる人が、2、3人くらいいるんですよ(笑)。その人からの近況報告もあったりして、その後は家でゲームをしたり動画を見たり……テレワーク的なこともして、生放送教室に来ましたね。さかた校長:なるほどね。各々の過ごし方があるよね(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/