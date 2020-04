モーニング娘。'20のライブBlu-ray / DVD「モーニング娘。'19 コンサートツアー秋 ~KOKORO&KARADA~FINAL」が4月22日にリリースされる。

この作品にはモーニング娘。'19が昨年9月から12月にかけて行った全国ツアーのうち、12月5日に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われたファイナル公演の模様が収録される。モーニング娘。が代々木第一体育館でライブを行ったのは2008年以来11年ぶり。Blu-ray版には代々木第一体育館公演のほか、8月に開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019」でのライブ映像、および両公演のメイキング映像が収められる。

モーニング娘。'20「モーニング娘。'19 コンサートツアー秋 ~KOKORO&KARADA~FINAL」収録内容

Blu-ray / DVD DISC 1

01. OPENING

02. KOKORO&KARADA

03. 人生Blues

04. 負ける気しない 今夜の勝負

05. 青春Say A-HA

06. わがまま 気のまま 愛のジョーク

07. MC

08. ジェラシー ジェラシー

09. シャボン玉

10. 自由な国だから

11. ロマンスに目覚める妄想女子の歌

12. MC

13. 抱いてHOLD ON ME!

14. 私の時代!

15. Rockの定義

16. 好きな先輩

17. 雨の降らない星では愛せないだろう?

18. ザ☆ピ~ス!

19. MC

20. HOW DO YOU LIKE JAPAN?~日本はどんな感じでっか?~

21. ブレインストーミング

22. 女が目立って なぜイケナイ

23. Tokyoという片隅

24. 直感2~逃した魚は大きいぞ!~

25. ドッカ~ン カプリッチオ

26. MC

27. LOVEペディア

28. 人間関係No way way

29. One・Two・Three(updated)

30. I surrender 愛されど愛

31. What is LOVE?

32. Hey! Unfair Baby【ENCORE】

33. MC【ENCORE】

34. 青春Night

35. ブラボー!



特典映像(Blu-rayのみ)

01. メイキング映像

Blu-ray DISC 2

「rockin'on presents ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019」(8月10日 国営ひたち海浜公園)モーニング娘。'19 ライブ映像

01. OPENING

02. みかん

03. 気まぐれプリンセス

04. I surrender 愛されど愛

05. 恋愛レボリュ-ション21(updated)

06. シャボン玉

07. ザ☆ピ~ス!

08. 泡沫サタデーナイト!

09. LOVEマシーン(updated)

10. MC

11. One・Two・Three(updated)

12. 青春Night

13. Are you Happy?

14. わがまま 気のまま 愛のジョーク

15. What is LOVE?

16. MC

17. ここにいるぜぇ!

特典映像

01. メイキング映像