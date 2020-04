8月1日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールで行われる音楽事務所WACKによるライブイベント「WACK TOUR 2020 "WACK FUCKiN' REVENGE PARTY"」の詳細と、クラウドファンディングが行われることが発表された。

「WACK FUCKiN' REVENGE PARTY」はBiSH、GANG PARADE、EMPiRE、BiS、CARRY LOOSE、WAgg、豆柴の大群という、WACK所属の全グループ出演のイベントツアー「WACK TOUR 2020 "WACK FUCKiN'PARTY"」の一部公演が新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となったことを受けて行われるリベンジ公演。4月12日からWACK FAMiLY CLUB、各アーティストのファンクラブでチケットの先着予約申し込みを受け付ける。オフィシャルサイト先行抽選は4月20日、プレイガイド先行抽選は4月27日にそれぞれスタート。

WACK初となるクラウドファンディングは、公演の開催費をまかなうために行われる。集まった資金は開催費のほか、リターン制作費および送料、クラウドファンディングを展開するCAMPFIREの決済手数料に充当される。リターン内容は金額に応じて、特典会FAST PASSプラチナメンバーカード、最前列観賞の確約、渡辺淳之介(WACK代表)とのランチなどを用意。プラチナムコースは100万円、ゴールドコースは1万2000円、シルバーコースは8500円、ブロンズコースは4500円、ホワイトコースは1000円となっている。

WACK TOUR 2020 "WACK FUCKiN' REVENGE PARTY"

2020年8月1日(土)神奈川県 パシフィコ横浜 国立大ホール

OPEN 14:00 / START 15:00

<出演者>

BiSH / BiS / EMPiRE / CARRY LOOSE / 豆柴の大群 / GO TO THE BEDS / PARADISES / WAgg