『妖怪ウォッチ ワールド』春のコマみちゃんの季節イベント開催！

妖怪探索位置ゲーム『妖怪ウォッチ ワールド』にて、2020年4月6日(月)より季節イベント『春と桜と時々コマみ』が期間限定で開催されている。



新のってけ妖怪「コマみ」がついに登場!

「コマみ」は通常登場する、のってけ妖怪の「ジバニャン」「コマさん」よりも

長距離を運んでくれる。

ヒョーイできるのは1日1回なので、地図上で見つけたら忘れずにヒョーイしよう。



また、豪華ラインナップのスクラッチログインボーナスも実施決定!

スクラッチログインボーナスはログインすると、1日1回豪華アイテムをゲットできる。

「妖怪玉」や「S確定コイン2」、「占い券」など豪華ラインナップ。

毎日ログインして、特別な報酬をゲットしよう!



さらに、封印開放イベントには新妖怪「桜龍神」が登場する。

封印妖怪を解放して、新妖怪「桜龍神」(Sランク妖怪)とともだちになれるぞ。

イベントを楽しめるよう、妖怪たちのこうぶつと「妖怪玉」が詰まった「封印妖怪おともだちパック」も発売中だ。



『春と桜と時々コマみ』開催期間中にイベントポイントを集めると、桜色が美しい新妖怪「さくら犬神」(Sランク妖怪)とともだちになることができる。

イベントポイントは、封印解放イベントに登場する「桜龍神」や「お花見パーティー妖怪ガシャ」から出現する一部妖怪をバトルメンバーに入れてバトルしたり、ヒョーイして移動したりすることで、より多く獲得することができる。

どんどんイベントポイントを貯めて、新妖怪とともだちになったり、「もんげ~S確コイン2」などの豪華アイテムを手に入れよう。



その他、「スプリングコイン2」が入手できるスポットアイコンの出現や、新妖怪「スピーディー春一番」が降臨ボスとして登場する妖怪降臨の実施、「さつえい」に笑顔満開な「コマみ」と桜の新フレームの登場など、春らしい爽やかな企画満載でお届け。



久しぶりに『妖怪ウォッチ ワールド』に帰ってきた「コマみ」とともに、春の訪れを楽しんじゃおう。



(C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

(C)LEVEL-5 Inc.