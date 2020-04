アニメ『神之塔』追加キャラ＆キャストに津田健次郎と小野大輔！

2020年4月1日(水)より放送開始となるTVアニメ『神之塔-Tower of God-』の追加キャラクターとキャストが発表! 本作に新たに参戦するのは、津田健次郎と小野大輔!



『神之塔』は、SIU(シウ)による漫画『神之塔』が原作の冒険ファンタジー。原作は、2010年より韓国の『NAVER WEBTOON』にて連載を開始し、2018年より『LINEマンガ』を通じて日本でも連載されているほか、現在までに28カ国語に翻訳され、全世界累計閲覧数が45億回を突破する人気作品となっている。TVアニメ化決定の発表直後から原作ファンの間では非常に期待が高まっており、世界中で大きな話題となっている。



主人公・夜役は「市川太一」が、ラヘル役は「早見沙織」、へドン役は「大塚芳忠」が務めることがすでに発表されており、この度追加キャラクターとキャストが発表になった。



塔に登る資格の有無を判断する試験管のひとり、レロ・ロー役を津田健次郎、夜たちと一緒に試験を受ける選別者のポンセカル・ラウレ役を小野大輔が務めることが明らかとなった。



さらに、キャストの方からはキャラクターを演じるにあたってのコメントも到着!



(C)Tower of God Animation Partners







◆レロ・ロー役:津田健次郎コメント

スタッフ側のキャラクターです。当たりの柔らかい、もしかするとオネェにも思えるような雰囲気なのですが、何を考えているのか分からない所がある不思議なキャラクターです。

独特の世界観、コメディとシリアスが融合された物語、是非お楽しみ下さい。



▲レロ・ロー/津田健次郎

選別者が塔に登る資格があるかを判断する試験官のひとり。

試験官としては物腰が柔らかい。正義感が強く、公正である。

選別試験のシステムに対して疑問を持っている。





◆ポンセカル・ラウレ役:小野大輔コメント

いつも寝ている謎多き男です。熟睡なのか、仮眠なのか、はたまた狸寝入りなのか。アニメを見てぜひ確かめてください。



▲ポンセカル・ラウレ

夜たちと一緒に試験を受けている選別者。

寝ることが大好きで、周囲に無関心なように見える

が、実は洞察力が高く、相手の特徴と実力を正確に把握している





第2話は4月8日(水)よりTOKYO MX、BS11などで放送される。

新たに公開されたキャラクターたちの活躍と、物語を存分に楽しもう!



