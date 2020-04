Perfumeあ～ちゃん「SCHOOL OF LOCK!」こもり新教頭の印象は？

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。4月に就任した番組パーソナリティ・さかた校長、こもり教頭についての印象を語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」4月6日(月)放送分)あ~ちゃん:さあ! 4月に入りましてSCHOOL OF LOCK! は、さかた新校長、こもり新教頭を迎えてお届けしています!!3人:わぁ~!!(拍手)。あ~ちゃん:そうそう私ね、こもり新教頭(※)とは別の番組でごいっしょしてまして……。(※GENERATIONS from EXILE TRIBEのパフォーマー・小森隼)のっち:まさかの。かしゆか:そうですよね。あ~ちゃん:そうなんですよ。ドラマ『恋愛ドラマな恋がしたい~Bang Ban Love~』(AbemaTV)のMCを一緒にやらせてもらって。のっち:どんな人なの?あ~ちゃん:もうあのまんまだよ。のっち:そうなんだ~!あ~ちゃん:あのまんまで、ほんっとに優しいし、ほんっとに明るいし、ほんっとにかわいい!!かしゆか:お姉さん目線?(笑)。あ~ちゃん:めちゃめちゃかわいい! なんかあったら、ずっとダンスしてるし。かしゆか・のっち:(笑)。あ~ちゃん:マジで。かしゆか:それはピュアだね! もうピュアだ。あ~ちゃん:喋りがもう全部ダンス。踊りながら喋ってるし。のっち:なんかさ、教頭、校長でそういう明るい人って初めてじゃない?あ~ちゃん:確かにね。なんか闇あったもんね。のっち:あったよね! 何かしらの闇を感じてたよね。あ~ちゃん:うん! 闇、感じてた。かしゆか:ちょっと大人なね(笑)。あ~ちゃん:やっぱ華あるしね~。いてくれるだけで、もうほんとに空気が明るくなる。のっち:いや~期待できるわぁ~!かしゆか:そしてさかた校長(※)は、もう完全にはじめましてですかね?(※お笑いコンビ・サンシャインの坂田光)あ~ちゃん:そうですね。のっち:情報なしです!あ~ちゃん:情報なしです。誰ですか?(笑)。かしゆか:はじめまして(笑)。あ~ちゃん:来てくださいまして、校長ありがとうございます。かしゆか:ありがとうございます(笑)。のっち:(笑)。あ~ちゃん:どんなSCHOOL OF LOCK! になっていくのか、楽しみですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/