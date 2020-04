10月3日に山梨・山中湖交流プラザ きららで開催予定の藤巻亮太がオーガナイザーを務める野外音楽フェス「Mt.FUJIMAKI 2020」の出演アーティスト第1弾が発表された。

2018年にスタートし、今年で3回目を迎える「Mt.FUJIMAKI」。出演者第1弾として奥田民生、岸谷香、Creepy Nuts、SCANDALがラインナップされた。

イベントのオフィシャルサイトではこれまでの「Mt.FUJIMAKI」の様子をまとめたトレイラー映像を公開中。4月16日までチケットの先行予約を受け付けている。

Mt.FUJIMAKI 2020

2020年10月3日(土)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

<出演者>

藤巻亮太 with the BAND / 奥田民生 / 岸谷香 / Creepy Nuts / SCANDAL / and more

藤巻亮太 コメント

テーマは「心躍(おど)る祭り」、それが今年の「Mt.FUJIMAKI」です。



幼い頃、近所のお祭りにワクワクした思い出は誰にでもあるのではないでしょうか。

そんな「心躍(おど)る祭り」を10月3日に富士山のふもとで開催します。



過去2回、素晴らしいアーティストの方々、

そして、多くの仲間と参加してくれた皆さんのおかげで成功できた「Mt.FUJIMAKI」。

ステージから見たあの景色は僕の宝物です。



3年目を迎える今年は、ジャンルや世代を超えたアーティストの皆さんが出演してくれます。

この「Mt.FUJIMAKI」で“心躍(おど)る”最高の音楽体験をしてもらいたい、

その一心で、そんな素敵な方々にオファーさせて頂きました。



そして、このフェスは音楽だけのお祭りではありません。

場外のフリースペースでは、山梨県の食・文化、

さらにはスポーツを体感できる施策を準備中です。



友達や恋人同士、家族連れ、そしてもちろんお一人でも、

五感全てをつかって山梨県の魅力に浸ってください。



夏の終わりに最高の思い出となることを約束します。

是非、会場でお会いしましょう。