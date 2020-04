鈴木雅之が4月18日(土)23:00よりNHK総合で放送される「SONGS」に出演する。

今年でデビュー40周年を迎えた鈴木。番組ではデビュー曲から最新曲まで、40年の歩みをノンストップのスペシャルメドレーで振り返る。鈴木はこの日の放送で「ランナウェイ」をはじめとするシャネルズ、ラッツ&スター時代の楽曲はもちろん、デビュー前のコンテストでも披露したというドゥワップ「Tears On My Pillow」、ソロ楽曲から「ガラス越しに消えた夏」「違う、そうじゃない」「もう涙はいらない」「恋人」といった代表曲をパフォーマンス。さらに鈴木愛理を迎えてテレビアニメ「かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~」の主題歌「DADDY ! DADDY ! DO !」をデュエットする。

NHK総合「『SONGS』鈴木雅之」

2020年4月18日(土)23:00~23:30

2020年4月25日(土)1:35~2:05(※再放送)