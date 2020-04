HKT48が4月22日にリリースする13thシングル「3-2」(さんひくに)のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

本作は2019年4月発表の「意志」から約1年ぶりとなるニューシングルで、運上弘菜が初のセンターを務める。MVは福岡県の門司港近辺や平尾台など北九州市内5カ所で撮影され、メンバーはそれぞれ“決意の証のリボン”を手にダンスを披露。そのリボンがやがて1つの旗になり、運上がその大旗を掲げる様子が描かれている。MVのディレクションは映像作家 / アートディレクターのKASICO、振付はコレオグラファーのSeishiroが担当。2人は楽曲についてそれぞれコメントを発表している。

シングルは通常盤TYPE A、通常盤TYPE B、劇場盤の3形態でリリースされ、表題曲と「栄光のラビリンスCM選抜2020」の16名によるカップリング曲「おしゃべりジュークボックス」を共通で収録。このほか通常盤TYPE AにはHKT48のメンバー7名によるユニット・Chouの「キスの花びら」、通常盤TYPE Bにはメンバー9名からなるユニット・Lit charmの「How about you ?」、劇場盤にはHKT48「青春の出口」がそれぞれ収められる。また通常盤の2タイプには、各収録曲のMVとTYPE A、Bで異なる「HKT48 TikTok ショートビデオ ノンテロップver.」を収めたDVDが付属する。

KASICO コメント

それぞれの手に結わかれているのは決意の証のリボン。例えばどんな試練や困難があろうとも、約束の地に集う時、それは意思を受け継いだ色とりどりの大旗になります。託された旗を自分たちらしく生まれ変わらせた彼女らは、新たな大地に旗を立て、また新しいステージへと挑み続けます。

Seishiro コメント

疾走感もあり至る所に感じる切ない美しい旋律。

一種のメランコリーさえも感じるメロディに、彼女達が本来兼ね備えている美しさの本質である内側の部分を引き出したい、変革期である新たなHKTさんの魅力を引き出したい想いで振付をさせて頂きました。

彼女達の持つ力と繊細さ、そして美しさを感じて頂けたら嬉しいです。

HKT48「3-2」収録内容

通常盤TYPE A

01. 3-2

02. おしゃべりジュークボックス(栄光のラビリンスCM選抜2020 / 秋吉優花、荒巻美咲、上野遥、小田彩加、栗原紗英、堺萌香、坂口理子、坂本愛玲菜、清水梨央、武田智加、田島芽瑠、地頭江音々、豊永阿紀、渕上舞、渡部愛加里、上島楓)

03. キスの花びら(Chou / 神志那結衣、栗原紗英、松岡菜摘、松本日向、宮崎想乃、森保まどか、山下エミリー)

04. 3-2(Instrumental)

05. おしゃべりジュークボックス(Instrumental)

06. キスの花びら(Instrumental)

・「3-2」Music Video

・「おしゃべりジュークボックス」Music Video

・「キスの花びら」Music Video

・HKT48 TikTok ショートビデオ ノンテロップver. Part1

通常盤TYPE B

01. 3-2

02. おしゃべりジュークボックス(栄光のラビリンスCM選抜2020)

03. How about you ?(Lit charm / 今田美奈、今村麻莉愛、上野遥、熊沢世莉奈、坂口理子、下野由貴、松岡はな、本村碧唯、竹本くるみ)

04. 3-2(Instrumental)

05. おしゃべりジュークボックス(Instrumental)

06. How about you ?(Instrumental)

・「3-2」Music Video

・「おしゃべりジュークボックス」Music Video

・「How about you ?」Music Video

・HKT48 TikTok ショートビデオ ノンテロップver. Part2

劇場盤

01. 3-2

02. おしゃべりジュークボックス(栄光のラビリンスCM選抜2020)

03. 青春の出口

04. 3-2(Instrumental)

05. おしゃべりジュークボックス(Instrumental)

06. 青春の出口(Instrumental)



※宮崎想乃の崎は立つ崎(たつさき)が正式表記。